Аудиокассеты BASF 1985-87

Все еще красиво и стильно.

В линейке 1985-87 гг. известная ранее модель Ferro Super LH I переименовывается в LH Maxima I, Chromdioxid II - в Chromdioxid Extra II, все остальные модели сохраняют прежние названия. Ленты FeCr (тип III) больше не производятся.

Кроме того, в 1987 году заканчивается эпоха аудиокассет BASF с широким панорамным окном - с конвейера сходят новые версии с уменьшенным окном и без привычного SM-механизма. Кстати, насколько мне известно, красная LH extra I пережила 6 инкарнаций. Возможно, их еще больше. Но наиболее каноничной считается та самая, с большим панорамным окном.

Помню, летом далекого 1986 года экземпляр, как на первом фото, был приобретен мной у взрослых радиоаппаратурных спекулянтов на пятачке у известной в свое время комиссионки на Шаболовке в Москве. Это было сделано на деньги, полученные в результате спекулятивной перепродажи шнура-тюльпана из «Березки» тут же, на пятачке. Успешная операция с нарушением ст.162-4 УК РСФСР была проведена мной, примерным учеником 8 класса, ровно за 15 минут до того, как на Шаболовку нагрянула облава из ОБХСС и накрыла всю контору вместе с ее Басфами и, видимо, моим шнуром.

Иногда на оборотной стороне кассет BASF не было привычной надписи made in Germany. По имеющейся информации, made in... указывалось для правильного начисления таможенной пошлины. Если кассета (как и любой другой товар) не пересекала таможенную границу государства, где она была произведена, то надпись made in ... не проставлялась. Проще говоря, отсутствие данной надписи означает, что кассета BASF была произведена для внутреннего рынка Германии.

Как определить год выпуска кассеты BASF.

Примерно с 1978 года на подавляющем большинстве кассет BASF начал проставляться код из нескольких цифр. Он располагается на нижней кромке кассеты между предохранительными клапанами. Четвертая по счету цифра этого кода означает последнюю цифру года выпуска кассеты.